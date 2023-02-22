Küresel borsalarda kara bulutlar çoğalıyor

ABD’de bir resesyon olasılığının masadan kalktığını düşünen ve yılbaşındaki Wall Street rallisinin bir sonraki ayağını bekleyen boğalar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Ülkenin varlıkları bakımından en büyük bankası JPMorgan Chase’in stratejistleri ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal sıkılaştırma politikalarından kaynaklanacak etkilerin yolda olduğu konusunda uyarıyor.

JPMorgan Baş Stratejisti Mislav Matejka önderliğindeki strateji ekibi yayınladıkları son piyasa notunda borsa yatırımcılarının ekonomideki zorlukların aşıldığına inanması için erken olduğunu belirtiyor. MarketWatch’un haberine göre banka stratejistleri FED’in faiz artışlarının ekonomiye olan etkilerinin muhtemelen bir ila iki yıl arasında gecikmeli olarak hissedileceğine dikkat çekti:

“Geçen yılın 4. çeyreğinden bu yana tahvil getirilerinin duraklaması, Çin'in yeniden açılması ve doğal gaz fiyatlarının düşeceği yönündeki görüşümüzün etkisiyle bir hisse senedi toparlanması bekliyorduk. İlk çeyrekte borsaların güçlü kalacağına inansak da rallinin bir sonraki ayağının ekonomik temellerle desteklenmesini beklemiyoruz. Bundan sonraki süreçte çeyrek boyunca ralli sönümlenirken muhtemelen ilk çeyrekte yıl boyunca ulaşılabilecek en yüksek seviyeleri görmüş olacağız.”

Borsagundem'in derlediği bilgilere göre ABD borsaları ekim ayı diplerinden bu yana güçlü bir ralli gerçekleştirmişti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi’nin liderliğindeki borsa rallisi FED’in yılın devamında faiz indirimine gideceği beklentisini taşıyordu. S&P 500 Endeksi ekim ayı zirvesinden %12,2 yükselmiş ve yılbaşından bu yana %4,1’lik bir ralliye imza atmıştı.

Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen beklentilerin üzerindeki ekonomik veriler ralliye gölge düşürdü. Ocak ayı enflasyonu, istihdam verileri, zayıf şirket bilançoları ve yükselen tahvil getirileri yatırımcıların faiz artışı beklentilerini değiştirdi.

Vadeli işlemler piyasalarında FED’in 22 Mart’taki para politikası toplantısında bir çeyrek puan daha faiz artışı yapabileceğine dair tahminler %76’ya ulaştı. Yatırımcılar %25 oranla ise yarım puanlık bir faiz artışı ihtimalini değerlendiriyor. Ekonomik verilerin ardından yatırımcıların FED’in faiz oranını %5’in üzerine taşıyacağına ilişkin beklentiler yükselişe geçti.

Pazartesi günü kapalı olan ABD borsaları, uzun hafta sonu sonrasında salı günü sert bir düşüş gerçekleştirdi. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri %2, Nasdaq Bileşik Endeksi ise %2,5 düştü. Üç endeks de aralık ortalarından bu yana en kötü işlem gününü sonlandırdı.

JPMorgan stratejistleri, FED’in daha düşük faiz oranlarına doğru bir dönüş gerçekleştirebileceğini ancak bunun yalnızca "piyasanın şu anda dört gözle beklediğinden çok daha sorunlu makro gelişmelere" yanıt olarak gelebileceğini söyledi.

Stratejistler, "Tarihsel perspektiften bakıldığında, hisse senetleri genellikle FED’in faiz indirimine gitmesinden önce dibe vurmuyor ve FED’in faiz artırımını bırakmasından önce hiçbir dip noktası görmedik" diyor.

JPMorgan stratejistleri ekonomi hakkında uyarı işaretlerine dikkat çekti:

Tahvil getirileri

Tahvil getiri eğrisi ters yüz olmuş durumda. Diğer bir deyişle uzun vadeli ABD Hazinesi tahviller kısa vadeli tahvillere göre çok daha az getiri sağlıyor. Bu, tipik olarak bir yıl veya daha uzun bir gecikmeli bir resesyonun en güvenilir öncü göstergelerinden biri olarak gösterilir.

Matejka, "Birçok kişi şimdilerde aktif olarak bu sinyali açıklamaya çalışsa da bu noktadan itibaren bir resesyondan asla kaçamayacağımızı not ediyoruz. Tahvil faizlerinde kayda değer ve uzun vadeli bir yükseliş göremeden sürekliliği olan hiçbir ralli daha önce gerçekleşmedi” ifadelerine yer verdi.

Para arzı

JPMorgan stratejistlerine göre, para arzı hem ABD’de hem de Avrupa'da daha düşük kalmaya devam ediyor.

Stratejistler, para arzının en likit kısımlarını içeren ve hızlı bir şekilde nakde dönüştürülebilen ABD M1 varlıklarının, 2006'dan bu yana ilk kez yıllık bazda doğrudan daralma bölgesine girdiğini belirtti. Euro Bölgesi M1 varlıkları da hızla yavaşlamaya devam ediyor.

Bankalar kredi standartlarını sıkılaştırıyor

JPMorgan stratejistleri, banka kredi standartlarının sıkılaştırıldığını, kredi talebinde keskin bir düşüş olduğunu söyledi.

Matejka, “Şimdiye kadar, reel kredi büyümesi sağlamdı, ancak buradan durum böyle olmayabilir. Finansal koşullar daha kısıtlayıcı hale geliyor. Tüm kategorilerdeki banka kredi standartları önemli ölçüde sıkılaştırıldı” ifadelerine yer verdi.

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