“Küresel barış ve adalet” konulu yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Türkiye çapındaki toplam 118 farklı üniversitenin öğrencilerinden başvuru aldı. “Küresel Barış ve Adalet” konulu denemeler seçkin isimlerin yer aldığı yürütme kurulu tarafından değerlendirilirken ödüller sahiplerine takdim edildi. Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine ülkemizin önde gelen bürokrat, akademisyen ve iş adamları katıldı. Vakfın “Aliya İzzetbegoviç Anısına” düzenlediği deneme yarışmasına yoğun katılım olurken Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı toplumsal sorumluluğu örnek bir modelle birlikte tüm Türkiye’ye ulaştırmayı başardı.

Milletimizin geleceği

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, yaklaşık 25 farklı ülkenin öğrencilerine sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlerken Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın temel amacının “Milletimizin geleceğinde öncü rolü oynayacak şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak” olduğunu söyledi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca ise konuşmasına vefatlarının yıldönümünde Merhum N. Fazıl Kısakürek ve Akif Emre’yi anarak başladı. İslam coğrafyasının yaklaşık 150 yıldır içerisinde bulunduğu durumu tarihi ve sosyolojik örneklerle birlikte aktaran Koca, adaletin ve barışın olmadığı ve kuralı koyanın hiçbir ahlaki bağlayıcılık hissetmeden, koyduğu kuralı ihlal ettiği bir dünyayı resmetti. Çıkış yolu olarak Aliya’nın mücadelesi ve ideallerinden beslenmenin mümkün olduğunu vurgularken kin, nefret ve savaşa karşı ortak aklı; sorumluluk duygusuyla birlikte canlandırmak zorunda olduğumuzu belirtti.

Gençlere çeşitli hediyeler verildi

Gençlerin duygu ve düşüncelerini “deneme” türüne uygun olarak yazılı hale getirilmelerinin teşvik edildiği yarışmada, 13 öğrenciye Bosna Hersek Seyahati, ilk 3’e girenlere ayrıca Dizüstü Bilgisayar ve çeşitli hediyeler takdim edildi.