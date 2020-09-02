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Spor Kürekte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcuları açıklandı
Spor

Kürekte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcuları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:59:17 -
Kürekte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcuları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcularını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5-6 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Duisburg kentinde yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Mervenur Uslu (Hafif kilo ümit kadın tek çifte), Nigar Hatun Demiroğlu-Ebru Akınal (Hafif kilo ümit kadın iki tek), Elis Özbay-Didem Sürer (Ümit kadın iki tek), Enes Gök-Şefik Çakmak-Denizhan Aydın-Samet Kaban (Hafif kilo ümit erkek dört çifte), Hamza Mert Avunduk (Ümit erkek tek çifte).

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