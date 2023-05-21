Küre doğal gaza kavuşuyor

Yıl sonuna kadar ilçede bulunan evlerin yüzde 50’sine doğal gaz verilmesi hedefleniyor.

Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçeleri yapılan çalışmalar ile doğal gaza kavuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz verdiği Küre ilçesinde de doğal gaz çalışmaları başlatıldı. İlçede doğal gaz borularının döşenmesi için hat açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Rüyamızda görseydik düşünürdük

Doğal gazın Küre ilçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten Küre Belediye Başkanı Salih Turan, “Bizler, rüyamızda doğal gazın Küre’ye geleceğini görseydik biraz düşünürdük ama devletimize Allah zeval vermesin. Kazı çalışmalarımız başladı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.