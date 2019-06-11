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Küre Dağları Milli Parkı’na “Platin Yabanıl Sertifika”sı

Küre Dağları Milli Parkı, Merkezi Avusturya’da olan “European Wilderness Society” tarafından “Platınum Wılderness Certıfıcate” (Platin Yabanıl Sertifika) ödülüne layık görüldü.

11 Haziran 2019 Salı 14:33
Küre Dağları Milli Parkı’na “Platin Yabanıl Sertifika”sı

Küre Dağları Milli Parkı, Merkezi Avusturya’da olan “European Wilderness Society” tarafından “Platınum Wılderness Certıfıcate” (Platin Yabanıl Sertifika) ödülüne layık görüldü.


PAN-Parks sertifikasına sahip olan Avrupa ülkelerindeki korunan alan temsilcileri ile Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İtalya, Polonya, Çek, Slovakya, Avusturya, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı Yabanıl Akademi Günleri 2019 (Wilderness Academy Days 2019) geçtiğimiz Mayıs ayında Avusturya’da yer alan Lungau UNESCO Biyosfer Rezervi’nde gerçekleştirildi.11 farklı ülkeden 24 uluslararası konuşmacının yer aldığı organizasyonda el değmemiş alanlar için hazırlanan kriterlere göre kategorize edilmiş gümüş, bronz, altın ve platin sertifikalar verildi. 2013 yılında PAN-Parks sertifikasına sahip olan Küre Dağları Milli Parkı ise bu sertifikalardan “Platin Yabanıl Sertifika” ödülüne layık görüldü.



Her mevsim ayrı bir renk


Havasıyla, suyuyla ve doğasıyla her mevsim ayrı bir renge bürünen, kendisini ziyaret edenleri sahip olduğu o büyük ihtişamıyla bağrına basan Küre Dağları Milli Parkı, ülkemizde gezilip görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda bulunuyor.1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları’nda korumada öncelikli alanlardan birisi olarak seçilen Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Bu kararla WWF’nin III. Milenyuma girerken başlattığı “Yaşayan Gezegen Kampanyası” çerçevesinde “Türkiye’nin Dünyaya Armağanı” kabul edildi.



Milli park adeta bir doğa müzesini andırıyor


Bütün misafirperverliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan milli park, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle bir doğa müzesini andırıyor. Geyiklerin, karacaların ve ötücü kuşların kendisini yurt edindiği alan, ülkemizin en önemli eko turizm merkezlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Örneğin dünyanın ikinci en derin kanyonu olma özelliğine sahip olan Valla Kanyonu, Küre dağlarının içine saklanmış bir halde her gün yüzlerce misafir ağırlıyor. Doğa tutkunu rafting heyecanlıları için de iki parkurun mevcut olduğu kanyon, o mükemmel görüntüsüyle objektiflere gülerek poz verircesine binlerce fotoğraf karesine girmeyi başarıyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:33
  1. doğa
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