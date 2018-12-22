Kürdistan Yurtseverler Birliği ABD'ye çağrı yaptı

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin DAEŞ'le mücadel çabalarını boşa çıkaracağını belirten Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Washington'a kararı gözden geçirme çağrısı yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin en büyük partilerinden KYB, ABD'nin çekilme kararının hatalı olduğunu belirterek, "Başta ABD olmak üzere, uluslararası koalisyonun kararı gözden geçirmesini ve terörle mücadeleyi, Suriye'de siyasi çözüm sürecine desteğini sürdürmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li birliklerin çekilmesinin DAEŞ'le mücadele çabalarını baltalayacağını kaydeden KYB, DAEŞ'in bölge ve dünya için tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.