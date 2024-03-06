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Gündem Kürdistan hayali kuran adaydan Skandal ifadeler DEM Partili o isim CHP listesinde!
Gündem

Kürdistan hayali kuran adaydan Skandal ifadeler DEM Partili o isim CHP listesinde!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:21:00 - 2024-03-06 15:21:28

CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyeliği aday listesine 2. sıradan giren DEM Partili Abdulcebar Barış’ın, PKK terör örgütüne yakın söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Abdulcebar Barış’ın, skandal niteliğindeki ifadeleri şöyle “Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil”

Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'lardan rahatsız olan DEM Partili Abdulcebar Barış, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi adayı yapıldı.

Abdulcebar Barış'ın sosyal medyaya düşen açıklamaları şöyle:

"Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil."

DEM PARTİ 31 MECLİS ÜYESİ ADAYIYLA CHP LİSTELERİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)

5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

7 SIRA - Cevdet Dalkılıç

8 SIRA - Dicle Özdaş

10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

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