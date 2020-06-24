Kurbanlıklar hazır sıra pazarlarda

Akit Ekonomi

Kaygıya gerek yok

Kurbanlıklar konusunda kaygıya kapılmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Eksik gedik yok. Dini vecibeler, rahatlıkla yerine getirilebilecek. 4.7 milyon hayvan kesim için hazır. Geçen sene de 3.5 milyon hayvan kesilmişti. Bunların 2.7 milyonu küçükbaş, 800 bini büyükbaştı” dedi.

Pakdemirli, kurbanlık arzında sorunla karşılaşılmayacağını dile getirdi.

Tedbirler alındı

Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü hayvan pazarlarında ve kesim yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Gelenek gereği pazarlarda tokalaşma oluyordu. Gelinen aşamada içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle bu tokalaşmalara şahit olmayacağız. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle alım satım ve kesim yapılacak. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak, hayvan satış yerlerinde uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak.”

Fiyatlar şekillendi

Bu arada kurbanlık fiyatları şekillenmeye başladı. 2019’da bin ila bin 500 liradan alıcı bulan küçükbaşın (koyun, koç, keçi), 8 bin ila 14 bin liradan satışa sunulan büyükbaşın (dana, boğa) fiyatı yüzde 5-10 oranında arttı. Bu sene küçükbaş için bin 200 ila bin 800 lira, büyükbaş için 8 bin 400 ila 14 bin 700 lira bedel biçiliyor.

Besiciler, yem giderlerinin tavana vurduğundan yakınarak, “Nakliye için de aynı durum geçerli. Her şey pahalanıyor. Doğal olarak koyun ve dana fiyatlarında ibre yukarı yönlü” diyorlar.

BAĞIŞ ÖNE ÇIKACAK

Öte yandan; Kurban Bayramı’nda Covid-19 tehlikesinden dolayı hayvan pazarlarından kaçınılacağı, vekaletle kurban kesiminin ön planda olacağı öngörülüyor. Keza pek çok yardım derneği bağış kampanyası başlattı.