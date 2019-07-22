Kurbanlık seçecekler dikkat! Bunlar varsa sakın almayın

Kurban pazarlarında alıcılarını bekleyen hayvanların sağlıklı olup olmadıkları kimilerinin aklında soru işareti oluştursa da, uzmanlar bu konu hakkında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, alacağınız hayvanın canlı ve parlak yün veya kıllara sahip olması gerektiğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.

Mustafa Nizamoğlu, "Hayvanların genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdığını düşündürecek belirgin semptomları olmadığına dikkat edilmelidir. Hayvanın dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi, bitkin olmaması, canlı ve parlak yün ya da kıllara sahip olmasına bakılmalıdır” diye konuştu.

Hastalık uyarısı: Hayvandan insana bulaşan hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hayvana ait doğal deliklerden (burun, ağız, kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya da kan gibi akıntıların varlığı çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan kayıtlı hayvanlar satın alınmalıdır. Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dini açıdan uygun olmalı: Gıda Hijyeni ve Teknoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Semiha Yalçın ise, hayvanları aldıktan sonra nakil işlemlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Dr. Yalçın, dini açıdan uygun hayvanların (gebe, kör olmayan) kurbanlık olarak belirlenebileceğini söyledi.

Nakil işlemlerinin önemi: "Hayvanların alım işlemlerinden sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da nakil işlemleridir" diyen Yalçın, "Hayvan nakil işlemleri hayvanlarda strese neden olmayacak şekilde planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebebiyet vermeksizin uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

12 saat dinlendirilmelidir: Hayvanları taşırken olası yaralanmalara karşı tedbir almak gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçın, "Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat dinlendirilmelidir." dedi. Yalçın, uyarılarına şu şekilde devam etti:

Yalnızca su verilmelidir: "Yorgun, yeni nakil olmuş ya da strese maruz kalmış hayvanların kesimi hemen yapılmamalı, bu süreye uyulmalıdır. Kesim işlemi öncesinde en az 6 saat süreyle yemleme kesilmeli hayvana yalnızca su verilmelidir. Kesim işlemleri için yetkili mezbahalar ya da kurban kesim merkezleri ile anlaşılması kesim hijyeni ve sağlık açısından önemlidir”

Kesim sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Kurban kesimi sırasında etin kanının iyice akıtılmasını öneren Dr. Yalçın, şu uyarılarda bulundu: “Kurbanlar asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun yerlerde kestirilmelidir."

Et kısa sürede bozulabilir: "Kesim işlemi mümkünse tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin kısa sürede bozulmasına yol açar."

Gevrek ve aroma için..: Etler kesimden sonra hemen tüketilmemeli 12 saat süreyle soğuk bir ortamda olgunlaştırıldıktan sonra tüketilmesi ete lezzet, gevreklik ve aroma sağlayacaktır”