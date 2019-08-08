Kurbanlık pazarında sahte para uyarısı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kurban pazarında sahte para uyarısı uygulaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kurban pazarında sahte para uyarısı uygulaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcılar uyarıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında satıcıları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyaran polis ekipleri Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıtarak, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgiler verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.