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Yerel Kurbanlık koyunu bagajda görenler hayrete düştü
Yerel

Kurbanlık koyunu bagajda görenler hayrete düştü

İstanbul’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:56:00 -

İstanbul’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Kurban Bayramı’nda ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Sultanbeyli’de sürücüsü belirlenemeyen 20 FP 451 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu.

Aracın bagajına tıkılan kurbanlık koyun görenlere pes dedirtti. Sıcak havada kapalı camın ardında yolculuk eden koyun hareket etmekte dahi zorluk çekti. Kurbanlık koyunun bagajda sıkışık bir halde nefes bile almakta zorlandığı o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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