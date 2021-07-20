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Yerel Kurbanlığın başını tutan adam hayatının şokunu yaşadı
Yerel

Kurbanlığın başını tutan adam hayatının şokunu yaşadı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde yurdun dört bir yanından gelen acemi kasapların görüntüsü dikkat çekti. Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, kurbanlık hayvanın başını tutan adamın savruluşu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 17:49:00 -

Tüm Müslümanlar koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Kurban Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor. Dünya Müslümanları, Kurban Bayramı’nı büyük sevinçle eda ediyor.

Allah’a yaklaştıran en büyük ibadetlerden olan Kurban ibadetine de büyük riayet ediliyor.

Ancak Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasapların sakarlıklarına sahne oluyor.

Türkiye’de kaydedilen acemi kasapların görüntüleri de oldukça ilgi çekti.

Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, kurbanlık hayvanın yere yatırılmak istendiği sırada, başından tutan adamın savrulduğu görüldü. Söz konusu görüntü paylaşım rekorları kırdı.

İstanbul Zeytinburnu’nda ise, kaçan kurbanlık dananın kuyruğundan tutarak metrelerce sürüklenen adam hastanelik oldu. Dananın peşinden sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kurban Bayramı’nın birinci gününde kendi kurbanlarını kesmek isteyen 793 acemi kasabın hastaneye başvurduğu öğrenildi.

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