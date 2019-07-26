0553 313 94 23

Kurban satışları başladı! İşte Ankara'daki kurbanlık fiyatları

Ankara'da küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu. Kurban pazarına gelen vatandaşlar, kurban fiyatlarının geçen yılın fiyatlarına yakın olduğunu belirtiyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
Kurban satışları başladı! İşte Ankara'daki kurbanlık fiyatları

Başkentte, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları başladı.

Kurbanlık fiyatları

Keçiören Belediyesince, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.

Aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Yozgat ve Kırşehir'in de bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi.

Veterinerler görevlendirildi

Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirdi.

Tüm tedbirler alındı

Keçiören Belediyesi Zabıta Amiri Veysel Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağlum'daki satış bölgesinde, 311 çadırda besicilerin satış yapmaya başladığını, alıcıların ve satıcıların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bağlum kurban satış bölgesinde görev yapan Veteriner Hekim Fatih Kahraman ise kurban pazarına gelen kurbanlıkların pasaport kontrolünü yaptıklarını, hayvanların damızlık olup olmadıklarını incelediklerini söyledi.

Kurban fiyatları geçen senenin rakamlarına yakın

Besicilerden İlhami Adıyaman da Diyarbakır'da özenle yetiştirdikleri hayvanları 26 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya getirdiklerini ve Kurban Bayramı için satışa sunduklarını anlattı.

Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen Başaran Durudoğan, uzun incelemelerin ardından büyükbaş hayvan seçtiğini, fiyatların geçen senenin rakamlarına yakın olduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:59
  1. Yozgat
  2. Van
  3. Muş
  4. Kırşehir
  5. Kars
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Ankara
  9. Ağrı
  10. Adıyaman
  11. Kurban Bayramı
  12. Kurbanlık fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şili'de patlama: 5 polis ağır yaralandı
    1. Şili'de patlama: 5 polis ağır yaralandı
    2. Gevrek: “Rövanşı alıp turu..
    3. Brezilya Devlet Başkanı'nın telefonunu..
    4. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    5. MHP Milletvekili Karadağ’dan ‘vize’..
    6. Domuz avında sırtından vuruldu
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2019
    8. Kurban satışları başladı! İşte..
    9. Belözoğlu: "Fenerbahçe bizim..
    10. Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı yemin..
    11. Park halindeki araca çarpan..
    12. Gurur günü! YKS'de ilk bine giren..
    13. Cezaevinden yeni tahliye oldu, silahlı..
    14. Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
    15. ABD ve Rusya arasında BM Kıbrıs Barış..
    16. "Abidin Dino Sahne Tasarımları"..
    17. Ersun Yanal: "Skordan çok oyuncuların..
    18. Gümüşhane’de köylüler ile jandarma..
    19. Sibsi'nin vefatı nedeniyle Tunus..
    20. Vatandaş beyin yakan cevaplarla Akit..
    21. Yunan Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye..
    22. Mesut Özil bıçaklı saldırı Mesut Özil..
    23. Gürcistan’ın eski Savunma Bakanı..
    24. Ordu’da kenevir ve kaçak içki..
    25. Karaman: “Rekabet ortamı içerisinde..
    26. Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
    27. Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi..
    28. Maçın ardından
    29. GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto..
    30. Maç sonu Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi camilerde bir moda çıkmış...
    Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi camilerde bir moda çıkmış...
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi