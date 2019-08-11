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Kurban satış yerlerinde hijyen

Başkent’in dört bir yanında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek başta olmak üzere haşerelere karşı etkin bir mücadele yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama çalışması yaptı.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:58
Kurban satış yerlerinde hijyen

Başkent’in dört bir yanında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek başta olmak üzere haşerelere karşı etkin bir mücadele yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama çalışması yaptı.


Başkentlilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda kurbanlık satışı, kesimi ve alım işlemi yapabilmesi için çevre temizliği ve hijyenine önem veren büyükşehir belediyesi, haşerelere karşı kurban satış alanlarını dezenfekte etti. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından 2 binin üzerindeki kurbanlık satış alanlarında karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere tüm zararlı haşerelere karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri, hayvanlar kadar toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bakteri oluşumunun önüne geçmek için bayram sonrasında da bu alanlarda 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile ilaçlama çalışması yapacak.


Kurban atıkları


Kurban Bayramı süresince ekiplerin gerekli önlemleri aldığını 7/24 görevde olacaklarını bildiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara kurban atıklarını kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere ve ağzı kapalı şekilde atmaları uyarısında bulundu. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek gerekli gördükleri yerde ilaçlama yaptıklarını belirten yetkililer, Başkentlilerin bayram süresince de (0312) 384 66 10-11-12 numaralı telefonu arayarak, 24 saat boyunca ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmet talebinde bulunabileceği bilgisini verdiler.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:58
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