Kurban pazarında bıçaklı kavga Maltepe'de kurban pazarında bir müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında sopalı, bıçaklı kavga çıktı.

Olay saat 10.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde kurulan kurban satış alanında meydana geldi. İddiaya göre, bir müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. POLİS BİBER GAZI SIKARAK AYIRABİLDİ Ekipler hayvan pazarına girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar polis merkezine götürüldü.

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