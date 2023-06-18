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İSLAM Kurban kanını çocukların alnına sürenler bunu bilseler asla yapmazlar! Müftüden önemli uyarı
İSLAM

Kurban kanını çocukların alnına sürenler bunu bilseler asla yapmazlar! Müftüden önemli uyarı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 18:12:00 -
Kurban kanını çocukların alnına sürenler bunu bilseler asla yapmazlar! Müftüden önemli uyarı

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Kurbanlık hayvanın kanını çocukların veya kendimizin alnımıza sürebilir miyiz?" sorusuna cevap verdi.

"Kesilen hayvanın kanını alına ve benzeri yerlere sürmek caiz değildir." diyen Dr. Çınar, "Bu hayvan kurbanlık olsun, olmasın fark etmez. Dinimizde bunun hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerini kullandı.

'Cahiliye devri örfü'

Efendimiz'in (sav) bu eylemi yasakladığını belirten Dr. Hasan Çınar, şöyle devam etti:

Bilakis kan necis (pis) olduğu için hiç bir yere sürülmez. Günahtır. (çocuk olsun, büyük olsun İnsan, araba, ev vs.) Eğer yüze veya vücudun herhangi bir yerine yada elbiseye sürülmüşse yıkanmadan, temizlenmeden namaz kılınmaz.

Cahiliye dönemi araplarının örflerinde, uğur vs. için kesilen hayvanların kanının sürülmesi vardır. Peygamber Efendimiz (sav) ise bunu yasaklamıştır.

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