Kurban ibadetinize gölge düşürmeyin!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Her yıl Kurban Bayramına sayılı günler kala sahneye çıkan bazı vakıf ve zincir marketler, kurbanlık satışı için piyasanın çok altında bağış toplamaya başladı. Dinimizce haram olan alkollü içeceklerin satıldığı zincir marketler Müslümanların kurban ibadetini fırsata çevirdi. İçki satışı yapan marketler, sözde kurban etlerini taksitlere bölerek bu yıl da kurban satışı yapmaya başladılar. Bayrama sayılı günler kala Diyanet STK’ları, kurban ibadetine ilişkin gazetemize önemli uyarılarda bulundu... Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, kurbanın Allah’a yaklaşmak maksadıyla malımız ve canımızla Allah’ın emrine amade olduğumuzu ifade eden bir ibadet olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Alırken dikkat!

“Bir Müslüman kurban kesmekle, Allah’ın vermiş olduğu nimetlere, fiili bir şükürde bulunmuş olur. Peygamber Efendimiz ise bu ibadetin ne kadar önemli ve faziletli olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir: “Âdemoğlu, bayram gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olmaz. Allah’ın maddi olarak gücü yeten Müslümanlara vacip kıldığı kurban ibadetini yerine getirirken asıl amaç zaten Allah’ın rızasını kazanmak ve O’na yaklaşmaktır. Kurban edilecek hayvanın taşıması gereken özelliklerinden, alınması, kesilmesi dağıtılması, derisinin kullanılması veya verilmesi hepsi İslami usullere göre yapılması gerekir.”

Ticari amaç olamaz

Günümüzde her şeyin metalaştığını ve ticaretinin yapıldığının vurgulayan Yıldız şöyle devam etti: “Müslümanların kurban ibadetini de kendi ticari ve kâr kaygıları dolayısıyla kullanmak isteyen süper marketler veya birtakım vakıflar maalesef oluyor. Tamamen ticaret ve kâr amaçlı yapılan bu satışlar ve sunulan hizmet vatandaşlarımıza da cazip gelebiliyor. Vatandaşların gözetmesi gereken bu işin Allah rızası için yapıldığıdır. Dolayısıyla her aşamanın buna uygun olması gerekir. Bir reyonda içki satıp, bir reyonunda kurban eti satmak ya da önceden etleri hazırlamak gibi bu işin ibadet yönüne uygun olmayan kâr amaçlı, ticaret amaçlı hizmetlere de tevessül etmemek gerekir. Yine birtakım vakıfların topladığı kurban paraları için vekalet alması tabii ki gerekir. Kurban ibadettir, sosyal yardımlaşma yönü ağır basan, Allah’ın rızası için yapılan bir ibadettir. Bu ruha uygun olarak yapılması icap eder diye düşünüyorum.”

Duygu sömürüsü

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Kurban; hem ticaret, hem ziyaret, hem de mali bir ibadettir. Nitekim şartları taşıyan hayvanlar kurban niyetiyle kesildiğinde dini yönde elde edilen faydanın yanında aynı zamanda millet ve devlet olarak da menfaatlenme söz konusu olmakta. Hatta son yıllarda sistemli bir şekilde gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı organizeleriyle de ülkeler, dil ve renkler ayrı olsa da gönüllerin birbirine yaklaştırılmakta, gönül köprüleri inşa edilmektedir. Bu noktadan hareketle, mütedeyyin kardeşlerimizin duygularından faydalanmak isteyen bazı süpermarket, AVM ve diğer kuruluşlar fırsatı ganimet bilmekte, usulüne uygunluğuna özen gösterilmeden taksitli kampanya gibi duyurular yapmakta. Ancak bu hususlara en çok dikkat etmesi gereken taraf kurban ibadetini ifa edecek olan mütedeyyin kardeşlerimizdir.

Diyanet'e kulak verin

Filhakika kurban niyetiyle kesilecek hayvanlarla ilgili hükümler fıkıh kitaplarımızda belirtilmekte, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından da gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Dolayısıyla kurban ibadeti hafife alınacak ve baştan savma bir ibadet anlayışı olmaktan çıkarılarak usulüne uygun olarak kesilip kesilmediğini takip etmek zorunluluğu olmalıdır. Diğer taraftan aslolan kişinin kendi kurbanını bizzat kendisinin kesmesi salık verilmekle birlikte, herhangi bir nedenle kesme şansı olmayanların ehil birilerine vekalet verme durumları da söz konusudur. Kurban kampanyası adı altında yapılan organizelerin ne kadar güvenilir olduğuna ve dini vecibelerin yerine getirilip getirilmediği hususlarına da son derece dikkat edilmesi elbette çok önemlidir. Çünkü kurban da bir ibadettir.”