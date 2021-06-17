Kurban fiyatları kaç para 2021 kızılay yurt çi yurt dışı velaket kurbanlık fiyatları

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki Kızılay vekaleten kurbanlık 2021 fiyatı ne kadar?

Kızılay kurbanlık bağış fiyatları 2021

Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık, 2021 yılında yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere toplam 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak istediklerini söyledi. Kınık, "Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi" dedi.

Diyanet kurbanlık vekalet yolu 2021 fiyatları

2021 kurban fiyatları: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erbaş, şunları kaydetti: "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."