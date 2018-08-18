Kurban etinin bereketiyle Müslüman oldular

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz, 2008 yılında Afrika ülkesi Zimbabve'de Mudzengerere isimli bir kasabada yaşadığı o güzel tecrübeyi anlattı. Yılmaz, kurban eti dağıtmak için ziyaret ettikleri pagan inançlara sahip bir kabilede kabile üyelerinin hidayete ererek nasıl İslam'ın çatısı altına girdiklerinden bahsetti.