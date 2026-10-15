CANLI ANLATIM: Hoffenheim - Beşiktaş

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Hoffenheim 0 - 1 Beşiktaş

60' GOOOOOL! Beşiktaş, Murillo ile 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Trossard, topu içerdeki Ndidi'ye çıkardı. Ndidi'nin topukla çevirdiği pasa Oh hamle yaptı ama top altı pastaki Murillo'nun önünde kaldı. Murillo, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

59' Oyuncu Değişikliği: Tim Lemperle Çıkan: Adam Hložek

57' Trossard, Oh'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya kalan Trossard'ın vuruşu yandan auta gitti.

56' Murillo sağ taraftan rakibini muhteşem bir çalımla geçti ve topu rakip ceza sahasına kadar sürüp sağ tarafındaki İlhan'a bıraktı. İlhan'ın sağ çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

45' Oyuncu Değişikliği: Fabio Miretti Çıkan: Orkun Kökçü

İkinci yarı başladı.

Devre Arası: Maçta ilk 45 dakika sona erdi

45' Olaitan rakip savunmadan topu kaptı, dar açıdan topu içeri çevirdi ama rakip savunmaya çarpan top kaleye paralel gitti.

37' Sol taraftan ceza sahasına giren Trossard, önünü çok iyi açtı ama vuruşu savunmadan geri döndü.

35' Beşiktaş, ilk dakikalardaki rakip baskısını kırdı ve bu dakikalarda oyun üstünlüğünü kurdu. Temsilcimiz, maçta topa daha fazla sahip olan taraf.

23' Sarı Kart: Fisnik Asllani

21' Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan pasa Nübel müdahale edemedi. Sağ çaprazda topla buluşan Hlozek, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama top auta gitti.

16' Beşiktaş, Hyeon Gyu-Oh ile hızlı atağa çıktı. Oh, savunmada Ozan Kabak ile 1-1 kaldı ancak ikili mücadeleyi Ozan Kabak kazandı ve tehlikeyi büyümeden önledi.

6' Trossard'ın savunma arkasına attığı muhteşem pasa Orkun hareketlendi, Orkun'un sol çaprazdan vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

3' Hoffenheim tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan ortayı Burger içeri çevirdi, Hlozek'in yakın mesafeden kafası direkten döndü.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Avdullahu, Burger, Bernardo, Daghim, Hlozek, Asllani, Kramaric.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.