0553 313 94 23

Kurban etini doğru pişirmenin püf noktaları

Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:55
Kurban etini doğru pişirmenin püf noktaları

Dr. Fevzi Özgönül, kurban etini pişirmenin püf noktalarını verdi.


Özgönül, Kurban Bayramı’ndaönemli noktalardan biri de kurban etini doğru pişirmek olduğunu ifade ederek, “Doğru pişirerek tükettiğimiz etlerden en iyi şekilde faydalanabilir, sindirim sistemimizin güçlenmesi için önemli bir adım atabiliriz. Bu sayede bayramda hem formunuzu koruyabilir hem de küçülerek kilolardan kurtulabilirsiniz” dedi.


Özgönül, kurban etinin pişirmenin püf noktalarını şöyle sıraladı:


“Kurban etini hazırlamaya çok yağlı olan kısımlarını temizleyerek başlayın.


Temizlediğiniz etleri küp halinde doğrayın ve rahatlıkla pişirilebileceği büyüklükte bir tencereye alın.


Eti her zaman önce kendi yağı ile pişirmeye başlayın, kesinlikle tereyağı veya kuyruk yağı koymayın.


Etin içerisindeki suyu fazlası ile dışarı çıkarmamak için karıştırırken çatal veya bıçak gibi delici bir gereç kullanmayın. Yoksa etin hem tadını hem de besin değerini kaybetmesine sebep olursunuz.


Pişime esnasında mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı halde eti kendi suyunda pişirin. Bu esnada ete tuz ilave etmeyin.


Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişirmememiz gerekiyor.


Suyunun azalması ve yarı yarıya buharlaşması pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir.


Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bir tavaya iç yağını (organları çevreleyen ve besin değeri çok yüksek olan yağ) çok küçük parçalara ayırarak bırakın.


Kısık ateşte iyice eriyene kadar pişirin. Bu yağın miktarı etin yüzde 25 i kadar olmalıdır. Yani bir kilo ete karşılık 250 gram iç yağ olmalıdır


Daha sonra hazırladığınız bu yağı pişirdiğiniz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam edin. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile tüketin”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    1. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    2. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    3. Futbol: TFF 1. Lig
    4. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    5. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    6. Denizli'deki deprem
    7. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    8. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    9. "Umarım avantajlarımızı..
    10. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    11. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    12. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    13. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    14. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    15. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    16. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    17. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    18. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    19. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    20. Mecliste borçlanma tartışması
    21. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    22. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    23. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    24. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    25. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    26. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    27. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    28. Futbol: Süper Lig
    29. GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!