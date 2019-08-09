Kurban etini doğru pişirmenin püf noktaları

Dr. Fevzi Özgönül, kurban etini pişirmenin püf noktalarını verdi.

Özgönül, Kurban Bayramı’ndaönemli noktalardan biri de kurban etini doğru pişirmek olduğunu ifade ederek, “Doğru pişirerek tükettiğimiz etlerden en iyi şekilde faydalanabilir, sindirim sistemimizin güçlenmesi için önemli bir adım atabiliriz. Bu sayede bayramda hem formunuzu koruyabilir hem de küçülerek kilolardan kurtulabilirsiniz” dedi.

Özgönül, kurban etinin pişirmenin püf noktalarını şöyle sıraladı:

“Kurban etini hazırlamaya çok yağlı olan kısımlarını temizleyerek başlayın.

Temizlediğiniz etleri küp halinde doğrayın ve rahatlıkla pişirilebileceği büyüklükte bir tencereye alın.

Eti her zaman önce kendi yağı ile pişirmeye başlayın, kesinlikle tereyağı veya kuyruk yağı koymayın.

Etin içerisindeki suyu fazlası ile dışarı çıkarmamak için karıştırırken çatal veya bıçak gibi delici bir gereç kullanmayın. Yoksa etin hem tadını hem de besin değerini kaybetmesine sebep olursunuz.

Pişime esnasında mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı halde eti kendi suyunda pişirin. Bu esnada ete tuz ilave etmeyin.

Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişirmememiz gerekiyor.

Suyunun azalması ve yarı yarıya buharlaşması pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bir tavaya iç yağını (organları çevreleyen ve besin değeri çok yüksek olan yağ) çok küçük parçalara ayırarak bırakın.

Kısık ateşte iyice eriyene kadar pişirin. Bu yağın miktarı etin yüzde 25 i kadar olmalıdır. Yani bir kilo ete karşılık 250 gram iç yağ olmalıdır

Daha sonra hazırladığınız bu yağı pişirdiğiniz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam edin. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile tüketin”