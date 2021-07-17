Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz 2021’de idrak edilecek. Bu sebeple pek çok kişi kurban etinin nasıl saklanacağını araştırıyor. Peki, kurban eti kaç derecede ne kadar süre saklanır?

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

Sıcak yaz günlerinde kurbanlık hayvanın kesimi ve etin muhafazası son derece önemli. İşin uzmanları hayvanın kesildikten sonra bir saat serin bir yerde kanının süzülmesi gerektiğini belirtiyor. Ardından kurban etinin parçalanma işlemi yapılıyor. Kurban eti kesilip parçalandıktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Bu işlem sırasında kesinlikle poşet kullanılmaması tavsiye ediliyor. Etlerin siyah kalın market poşetlerinde değil taslarda dinlendirilmesi öneriliyor. Dinlenen eti pişirebilir ya da tek pişirimlik olarak bölünüp buzdolabı poşetleriyle derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Kırmızı et ortalama 4°C’lik bir buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilebiliyor.

Derin dondurucuda kırmızı et 6-12 ay süreyle tazeliğini koruyor.

Köfte: 6 ay

Pirzola: 1 yıl

Karaciğer, böbrek: 4 ay

Biftek: 8 ay