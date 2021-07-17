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Kadın - Aile Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?
Kadın - Aile

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

Kurban etinin bozulmaması için ne yapılır? Kurban bayramı sebebiyle milyonlarca kişi etin nasıl en iyi şekilde muhafaza edileceğini araştırmaya başladı. Peki, kurban eti dolapta kaç gün kalır? Kurban etinin bozulmaması için ne yapılır? Kurban eti derin dondurucu da kaç gün kalır?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 16:39:00 -
Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz 2021’de idrak edilecek. Bu sebeple pek çok kişi kurban etinin nasıl saklanacağını araştırıyor. Peki, kurban eti kaç derecede ne kadar süre saklanır?

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

Sıcak yaz günlerinde kurbanlık hayvanın kesimi ve etin muhafazası son derece önemli. İşin uzmanları hayvanın kesildikten sonra bir saat serin bir yerde kanının süzülmesi gerektiğini belirtiyor. Ardından kurban etinin parçalanma işlemi yapılıyor. Kurban eti kesilip parçalandıktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Bu işlem sırasında kesinlikle poşet kullanılmaması tavsiye ediliyor. Etlerin siyah kalın market poşetlerinde değil taslarda dinlendirilmesi öneriliyor. Dinlenen eti pişirebilir ya da tek pişirimlik olarak bölünüp buzdolabı poşetleriyle derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Kırmızı et ortalama 4°C’lik bir buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilebiliyor.

Derin dondurucuda kırmızı et 6-12 ay süreyle tazeliğini koruyor.

Köfte: 6 ay

Pirzola:  1 yıl

Karaciğer, böbrek: 4 ay

Biftek: 8 ay

Kurbanlık etten kıyma ne zaman çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için kaç gün dinlendirmek gerekir?
Kurbanlık etten kıyma ne zaman çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için kaç gün dinlendirmek gerekir?

Kadın - Aile

Kurbanlık etten kıyma ne zaman çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için kaç gün dinlendirmek gerekir?

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