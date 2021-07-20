  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bağdat'taki patlamada ölü sayısı yükseldi
Erdoğan'dan önemli görüşme
Kurbanlık Haliç'e düştü!
Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar!
Yerel Kurban Bayramı'nın en ilginç yaralanması! "Davacı olacağım"
Yerel

Kurban Bayramı'nın en ilginç yaralanması! "Davacı olacağım"

Burdur'da üstüne inek düşen vatandaşın bacağı kırıldı. Vatandaş, "Ufak bir şeydi ama mal sahibinden davacı olacağım. Bu ineğin huyu böyle demedi ki" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 15:38:00 -
Kurban Bayramı'nın en ilginç yaralanması! "Davacı olacağım"

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde ibadetlerini yerine getirdi. Bazı acemi kasaplar ise her bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında ya kazara kendilerini kesti ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Öğle saatlerine kadar Burdur Devlet Hastanesi’ne 38 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan bir vatandaş da kesim için büyükbaş hayvanını ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada ineğin üstüne düşmesi sonucu sağ bacağın diz kapağı kırıldı.

İneğin huyunu söylemediği için mal sahibinden davacı olacağını ifade eden Şeref Deniz Beloğlu, “İnek üstüme tüydü. Vallahi ineğin hakkından gelemedik. Ufak bir şeydi ama mal sahibinden davacı olacağım. Bu ineğin huyu böyle demedi ki. Ahırdan çıkardığım sırada oldu. Diz kapağım kırık. Çok berbat ya. Adamın dünyası ters dönüyor. Sanki gece oldu gibi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay