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Kurban Bayramı’nda zoonotik hastalıklara dikkat

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Kurban Bayramı’nda hem hayvan üreticilerin hem satış yapanların hemde satın alan vatandaşların temel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına riayet etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zoonotik hastalıklardan (hayvandan insana geçebilen hastalıklar) korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerekir" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49
Kurban Bayramı’nda zoonotik hastalıklara dikkat

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Kurban Bayramı’nda hem hayvan üreticilerin hem satış yapanların hemde satın alan vatandaşların temel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına riayet etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zoonotik hastalıklardan (hayvandan insana geçebilen hastalıklar) korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerekir" dedi.


Bahçacı, yaptığı açıklamada, temel sağlık önlemleri ve hijyen koşullarına herkesin uyması gerektiğini belirtti. Zoonotik hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçacı, "Bu hastalıkların hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, bu hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek ve benzeri aracılığıyla insanlara bulaşabilir" diye konuştu.


Üretim ve toplu kurban satış noktalarında hayvan hastalıklarının yayılmasının ve insanlara buluşmasının önlenmesi için de önlemler alınması gerektiğini ifade eden Bahçacı, "Hayvanların aşıları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda düzenli yaptırılmalı, hasta hayvanın, sağlam hayvanlar ile teması önlenmeli ve veteriner hekim kontrolünde tedavisi sağlanmalı, hasta hayvanların sütü sağılmamalı ve kullanılmamalı, hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı, ölen hayvanın kanı ve çıkartıları ile çevrenin kirlenmesi önlenmeli, hayvanların çıkartılarına çıplak elle dokunulmamalı, hasta ve ölen hayvan kesilmemeli, derisi yüzülmemeli ve eti yenilmemeli, ölen hayvanlar, veteriner hekim nezaretinde mera ve su kaynaklarından uzak yere ve derine gömülmeli, hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalıdır" ifadelerini kullandı.


Kurban ibadetini yerine getirirken uyulması gereken konuları da anlatan Bahçacı, şunları kaydetti:


"Kurbanlar belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmeli, kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmeli, kesim sonrası hayvanların sakatatlarında leke ya da kist var ise kesinlikle tüketilmemeli, bu sakatatlar başka hayvanlara verilmemeli, hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli, kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı, var ise mutlaka hijyenik eldiven kullanılmalıdır. Zoonotik hastalıklar nedeniyle oluşabilecek sağlık problemlerini önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizce hayvan satış ve kesim noktalarında vatandaşlarımıza gerekli eğitimler bayram öncesi ve bayram süresince verilecektir."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49
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