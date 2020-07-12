Kurban Bayramında sokağa çıkmak yasak mı?
Kurban Bayramında sokağa çıkmak yasak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıydı. Bu uygulama bayramda da uygulanınca, kurban bayramında da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilir hale geldi. Peki ama kurban bayramında sokağa çıkılacak mı? Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte merak edilen detaylar...
Koronavirüs tedbirlerinin ilk ağızdan duyulması konusunda her zaman öncülük eden Fahrettin Koca, detaylı bir açıklamada bulundu. İşte "Kurban Bayramında sokağa çıkmak yasak mı?" sorusunun yanıtı...
Koca; "Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi." açıklamasını yaptı.
Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?
- Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
- Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
- Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi