Koronavirüs tedbirlerinin ilk ağızdan duyulması konusunda her zaman öncülük eden Fahrettin Koca, detaylı bir açıklamada bulundu. İşte "Kurban Bayramında sokağa çıkmak yasak mı?" sorusunun yanıtı...

Koca; "Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi." açıklamasını yaptı.

Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?