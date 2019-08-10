Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları ve organ kopmaları' uyarısı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin, kurban bayramlarında çok sayıda hastanın, hayvan kesimine bağlı yaralanma şikayetiyle hastanelere başvurduğuna değinerek, bu çeşit kaza yaşayanların en yakın tam donanımlı bir hastaneye başvurması gerektiğini belirtti.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın el yaralanmaları ve organ kopmalarının en sık yaşandığı dönem olduğunu hatırlattı.

Her bayram çok sayıda hastanın, hayvan kesimine bağlı tendon, sinir ve büyük damar yaralanmaları şikayetiyle hastanelere başvurduğunu kaydeden Engin, bu işlemde profesyonel kesimhaneler ve profesyonel çalışanların tercih edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Engin, yaralanma halinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Kanama durumunda panik olmayın, kanama bölgesine bası uygulayarak en yakın sağlık merkezine gidin. Kurbana ait ip ya da zincir gibi malzemeleri bileğinize, parmağınıza dolamayın, bu dönemde en fazla parmak-el kopmaları hayvanın kaçması ile ele dolanan ip ya da zincirden kaynaklanıyor. Eğer organ kopması yaşanırsa kopan parmağı temiz bir beze sarıp bir plastik eldiven içine koyup ağzını düğümleyin. Bunu da içinde buz yüzen suyun olduğu bir kaba koyarak muhafaza edin. Kopan parmak, buz akü üzerine konulmamalı, direkt buzla temas etmemelidir. Organ kopmalarında zamanın önemi büyüktür. Bu çeşit kaza yaşayanların sağlık ocaklarına, aile hekimliklerine değil en yakın tam donanımlı bir hastaneye başvurması gerekir. Olabildiğince hızlı bu merkezlere ulaşın."