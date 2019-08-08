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Kurban bayramında beslenme

Diyetisyen Perihan Kılıç, Kurban Bayramı’nda sağlık sorunu yaşayanlara önerilerde bulunarak, "Kırmızı etin fazla tüketimi kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara neden olabilmektedir.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
Kurban bayramında beslenme

Diyetisyen Perihan Kılıç, Kurban Bayramı’nda sağlık sorunu yaşayanlara önerilerde bulunarak, "Kırmızı etin fazla tüketimi kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara neden olabilmektedir. Sağlıklı pişirme yöntemlerinden haşlama, ızgara veya fırında tercih edilmelidir, kavurma ve kızartmalardan uzak durulmalıdır" dedi.



İstanbul Cerrahi Hastanesi Diyetisyenlerinden Perihan Kılıç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sağlıktan olmamak için önerilerde bulundu. Kurban Bayramı’nın aile ve dostlarla bir araya gelmeyi sağlayan, yemek çeşitliliği çok olan günler olduğunu belirten Dyt. Kılıç, "Böyle özel dönemlerde ana yemek ve tatlı tüketimi artar. Kurban Bayramında ise et tüketimi de artmaktadır. Kırmızı et sağlıklı da olsa porsiyon miktarına, pişirme şekline dikkat etmek sağlığımız için oldukça önemlidir. Etlerin doymuş yağ ve kolesterol miktarı fazladır. Kırmızı etin fazla tüketimi kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara neden olabilmektedir. Sağlıklı pişirme yöntemlerinden haşlama, ızgara veya fırında tercih edilmelidir, kavurma ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. Kalp-damar hastalığı riski olan kişiler sakatat tüketmemelidir. Kurban eti 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Böylece sindirim sorunları azalır. Kurban Bayramının geleneksel yemeği kavurma yapılırken ek tereyağı veya kuyruk yağı eklenmemelidir. Etin görünmeyen kendi yağı vardır. Et kendi suyunda kısık ateşte pişirilmelidir" dedi.



Veteriner kontrolü olmayan kurbanlık hayvanlara dikkat


Veteriner kontrolü olmayan kurbanlık hayvanlardan tenya, tüberküloz, şarbon, salmonella gibi hastalıkların bulaşma riskinin artacağını söyleyen Dyt. Perihan Kılıç, "Kalan kurbanlık etler porsiyonlara bölünerek buzdolabı poşetine konup -2 santigrat derecede buzdolabında 1-2 hafta, -18 santigrat derecede derin dondurucuda daha uzun süre saklanabilir. Özellikle sıcak yaz aylarında dikkat edilmelidir. Pişirmek için çözünen et tekrar dondurulmamalıdır. Kurban etinin kesildiği kesme tahtasında sadece et kesilmeli, sebze için kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.



Gazlı ve şekerli içecekler yerine ayran veya maden suyu


Öğle ve akşam yemeğinde büyük yemek sofrası olacağı için kahvaltıyı hafif yapılması tavsiyesinde bulunan Dyt. Kılıç, "Sindirim sorunları yaşamamak ve yeterli C vitamini almak için posa ve vitaminden zengin salata tüketebilirsiniz. Etin yanında tüketeceğimiz pilav miktarının porsiyon kontrolünü yapmayı atlamayalım. Gazlı ve şekerli içecekler yerine ayran, maden suyu içebilirsiniz. Kaloriyi sıvılardan almamaya dikkat edelim. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya dondurmayı tercih edebilirsiniz. Gün içinde misafirliklere giderken yeterli su içmeyi unutmayalım. Yemeklerden sonra 45 dakika yürüyüş yapmak da kalp-damar sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
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