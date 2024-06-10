  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birileri hala fabrika var mı yok mu diye tartışadursun! TOGG Avrupa yolunda

İnşallah'ı eksik etmeden, umudunu dillendirdi! Ali Koç'un oğlu konuştu...

Katar, Mısır ve Türkiye destek veriyor! Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ortak eylem planı 2029'a kadar uzatılıyor

Yapamaz dediler yaptık! Bu tekonoloji sadece 5 ülkede var

Dünya bu sözlerle çalkalanıyor: Hem bizim hem de Türkiye yüzünden savunma sanayii şirketimiz iflas etti

Heniyye İsrail Savaş Kabinesi'ndeki istifaları değerlendirdi!

Altaylı’ya motosiklet çarptı! Sürücüye ‘eline sağlık’ diyelim mi Fatih?

İşte Almanya'daki özgürlük! Filistin nefreti çocuk bile dinlemedi

Ali Koç, 'Devreye girdi' demişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi:

Cengiz Holding dünya devi ile anlaştı! İtalyanlar orası için geliyor
Kadın - Aile Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Uzman uyardı: Kurban etini bu şekilde saklamayın! Buzdolabına koymayın
Kadın - Aile

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Uzman uyardı: Kurban etini bu şekilde saklamayın! Buzdolabına koymayın

Yeniakit Publisher
2024-06-10 22:03:00 - 2024-06-10 22:05:49
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Uzman uyardı: Kurban etini bu şekilde saklamayın! Buzdolabına koymayın

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, uzmanlar da kurban etinin saklanması hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Konu hakkında konuşan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kurban etinin kesildikten sonra nasıl saklanması gerektiğini anlattı, çeşitli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'na hazırlanırken binlerce vatandaş kurban vazifesini yerine getirecek. Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğini söyledi. Kesimden sonra bekletilmeden dondurulan etin sertleşeceğini belirten Ercoşkun, etin dinlendirilmesinin önemine değindi.

"YENİ KESİLMİŞ KURBAN ETİNİ BUZDOLABINA KOYMADAN ÖNCE BİRKAÇ SAAT DİNLENMELİDİR"

Kesimden sonra etin en yumuşak halde olduğunu belirten Ercoşkun, "Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlenmelidir. Kesilmiş eti, 24 saat dondurursak ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak. Yeni kesilen et en yumuşak haldedir. Yavaş, yavaş sertleşir ve daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar" dedi.

"KAHVALTIDA ET TÜKETMEK YERİNE SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLER YEMELİYİZ"

Kahvaltıda et tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Ercoşkun, "Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklayabiliriz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir. Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23