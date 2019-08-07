0553 313 94 23

Kurban Bayramı öncesinde Bakan Pakdemirli’den denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde Keçiören Kurban Pazarı’nda denetimlerde bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:40
Kurban Bayramı öncesinde Bakan Pakdemirli’den denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde Keçiören Kurban Pazarı’nda denetimlerde bulundu.


Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini iki katına çıkardı. Bakan Bekir Pakdemirli ve Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Bağlum’da bulunan Keçiören Kurban Pazarı’nda denetimlerde bulundu. Pakdemirli’nin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz da denetimlerde yer aldı.


Bakan Pakdemirli denetimlerde yaptığı açıklamada, “Kurban Pazarı’na geldik burada belediye başkanımızla birlikte Kurban Bayramı hazırlıklarına bakıyoruz ve denetleme anlamında buradayız. Bakanlık olarak bütün gerekli kontrol ve işlemlerimizi yapmıştık. Hayvan pazarlarımız belediyelerle olan iş birliği ile sağlıklı bir şekilde yürüyor.Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hayvanlarını alabilirler. Akıllı cep telefonları üzerinden’HaySag’ uygulamasıyla hayvanın kulak küpesi numarasını girip, bu hayvanın şeceresini görmek, anlamak ve takip etmek mümkündür. Bakanlığımızın basmış olduğu kurban rehberi var. Ulaşamayanlar üzerinden bizim web sitemiz üzerinden bu rehbere ulaşmak mümkündür” dedi.


Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli küçükbaş hayvan çadırını da ziyaret etti. Denetimler ise veteriner hekimler eşliğinde bakanlık personeli, il müdürlüğü ekiplerince sürdürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi
    1. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    2. Sungurlu’da orman yangını
    3. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
    4. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
    5. Müftü Keskin’den kurban bağışı
    6. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
    7. Ayağına yaba saplandı
    8. Yabancı uyruklu şahıs ‘savcıyım’..
    9. Tekerlekli Sandalye Basketbol
    10. Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte..
    11. İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli..
    12. Havalandırma boşluğundan yayılan duman..
    13. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD askeri..
    14. Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest kaldı
    15. "Nahda, ilk kez içinden birini..
    16. 11. Büyükelçiler Konferansı
    17. Erzurum'da koruma altındaki yaban..
    18. Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı..
    19. British Airways sistemi bozuldu,..
    20. Akçaabat’ta 6. Uluslararası resim..
    21. "Kolay olsa Lille'de olmazdım"
    22. MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile..
    23. "Türkiye makarna ihracatında ikinci..
    24. Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı
    25. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
    26. Denizli’de bayramın 1 ve 2. günleri..
    27. Tunus Savunma Bakanı Zubeydi önce..
    28. Atakum meclisi ’indirim’ dedi
    29. Kendisini savcı olarak tanıttı 43 bin..
    30. Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"