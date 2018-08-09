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Kurban Bayramı öncesi korkutan uyarı! 'Kalbi olanlar yemesin'

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar kırmızı et tüketimi konusunda uyarıyor. Bayramda kurban etinin fazla tüketilmesinin çeşitli hastalıklara yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, özellikle kalp ve mide rahatsızlıklarına dikkat çekiyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:37
Kurban Bayramı öncesi korkutan uyarı! 'Kalbi olanlar yemesin'

Kurban Bayramı öncesinde et tüketimi konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor. Bayramda etin fazla tüketilmesiyle birlikte hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar; özellikle ödem artışı, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve mide problemleri yaşanabileceğini dile getiriyor. Bayramda et, kavurma, sakatat ve tatlı gibi gıdaların tüketimleri hakkında bilgiler veren uzmanlar, yenilen yemeklerin hem kalp damar sağlığı hem de sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmak için önerilerde bulunuyor.

KALP, DİYABET VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Kalp, diyabet ve kronik hastalığı olanların ne yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, “Kalp damar hastaları sıklıkla şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği birlikte görülmektedir. Şeker hastaları ve koroner stentli hastaların bu dönemde yoğun et ve tatlı tüketimini ani kardiyak hadiselerin gelişimine yol açabilmektedir. Ani yükselen kan şeker seviyesi kalbi de strese sokabilmektedir. Etle birlikte tuz tüketimi artabileceğinden tansiyon hastalarının da bu konuda dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü zemininde koroner kalp hastalığı olan bireyler ani tansiyon yükselmelerine maruz kaldığında kalp krizi ve beyin felci geçirebilmektedir” diyor.

SAKATATLARDAN UZAK DURULMALI

Kalp damar tıkanıklığı, gut hastalığı ve karaciğer yağlanması olan bireylerin sakatattan zengin et tüketimini kısıtlaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, “Baklava, unlu mamuller ve diğer tatlı çeşitlerinin tüketimi sindirim sisteminde fazla kan akımını artırarak özellikle koroner kalp damar tıkanıklığı, şeker hastası ve yüksek tansiyon hastalarını strese sokarak olumsuz senaryoların habercisi olabilmektedir” bilgilerini paylaşıyor.

KURBAN ETİ KESİLDİĞİ GÜN TÜKETİLMEMELİ

Sağlıklı et tüketiminde sindirim kolaylığı açısından etin bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar, “Pişirme usulü olarak söğüş et olarak pişirilmesi en ideal yöntem olmakla birlikte ızgara şeklinde servis sunumu tercih nedenleri arasında olmalıdır. Yağda pişirilen etler sindirimi zorlaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, sindirimi zorlaştıran yiyecekler kalbide zora sokar. Kısacası ağız tadında keyifli bir bayram geçirmek için, kalp ve damar hastaları kurban bayramında fazla et tüketmemeli, sakatat tüketiminden uzak durmalı, kan şekerini ve kolesterolünü yükseltmemelidir” ifadelerini kullanıyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:37
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  2. Kırmızı et
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