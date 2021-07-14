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Gündem Kurban Bayramı öncesi flaş yasak! Otobüs fiyatları...
Gündem

Kurban Bayramı öncesi flaş yasak! Otobüs fiyatları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla otobüs bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulamasının yapılacağını duyurdu. Böylelikle otobüs firmalarının fahiş fiyatlandırması resmen yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:23:00 -
Kurban Bayramı öncesi flaş yasak! Otobüs fiyatları...

Bayramda fırsatçılığın önüne geçilmesi hedefiyle Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı.

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı.Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın açıkladığı otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.

351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

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