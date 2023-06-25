Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı için geri sayım resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu senenin ikinci dini bayramının tarihi de vatandaşların bilgisine sunulmuştu. Bu noktada tarih yaklaştıkça “Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan alınan karar doğrultusunda bu yıl 4 günlük bayrama 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili toplam 9 güne uzatılmıştı. İşte 2023 Kurban bayramı tarihleri ve detaylar.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, tatil beldelerini ziyaret etme veya akraba ziyaretleri gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.
KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
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Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
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