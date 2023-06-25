  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Komünist ateist parçası Enver, Erbakan hocaya dil uzattı

Dünyaca Ünlü CEO’dan dolar kuru tahmini: Para piyasaları altında o seviyeleri görecek! Dolar, altın fiyatları, altının yönü

Zonguldak'a gelen Rus gemisi ortalığı ayağa kaldırdı! 'Geminin altında var' dendi, kent alarma geçti

Ruslardan flaş Türkiye kararı: Ruslar yeni nükleer santraller için o ülkelerle milyon dolara anlaştı!

Dolara çok ama çok büyük darbe! Yeni bir para birimi geliyor

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Wagner lideri Prigojin geri çekilme kararı aldı

Putin'in eski röportajı gündem oldu! 'Affetmek mümkün mü?' sorusuna böyle cevap verdi

Emekli Tuğgeneral Rusya'daki darbe girişiminin Türkiye'ye tehlikesini açıkladı! Şok eden detay

Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı
İSLAM Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi
İSLAM

Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 08:44:00 -
Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı için geri sayım resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu senenin ikinci dini bayramının tarihi de vatandaşların bilgisine sunulmuştu. Bu noktada tarih yaklaştıkça “Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan alınan karar doğrultusunda bu yıl 4 günlük bayrama 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili toplam 9 güne uzatılmıştı. İşte 2023 Kurban bayramı tarihleri ve detaylar.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, tatil beldelerini ziyaret etme veya akraba ziyaretleri gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

 

Uzman isim açıkladı! Hava durumu belli oldu: Kurban Bayramı'nda ben yağış bekliyorum diyerek uyardı
Uzman isim açıkladı! Hava durumu belli oldu: Kurban Bayramı'nda ben yağış bekliyorum diyerek uyardı

Yaşam

Uzman isim açıkladı! Hava durumu belli oldu: Kurban Bayramı'nda ben yağış bekliyorum diyerek uyardı

Milli Savunma Bakanı Güler Kurbanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler Kurbanov ile görüştü

Yaşam

Milli Savunma Bakanı Güler Kurbanov ile görüştü

Dikkat! Bayram tatilinde lütfen ocaklarınız sönmesin! Olumsuzluk yaşanmaması için kurban eti tüketirken
Dikkat! Bayram tatilinde lütfen ocaklarınız sönmesin! Olumsuzluk yaşanmaması için kurban eti tüketirken

Sağlık

Dikkat! Bayram tatilinde lütfen ocaklarınız sönmesin! Olumsuzluk yaşanmaması için kurban eti tüketirken

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23