Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, tatil beldelerini ziyaret etme veya akraba ziyaretleri gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

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Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi