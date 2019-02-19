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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 dini günler takvimi

2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2019 dini günler takvimi...

19 Şubat 2019 Salı 02:36
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 dini günler takvimi

2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2019 dini günler takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

İslami koşullarda kurban nasıl kesilir?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

2019 dini günler takvimi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 02:36
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