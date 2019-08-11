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Kurban Bayramı kutlanıyor

Zonguldak'ta kaçan kurbanlık, sahiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu yakalandı- Bir kişinin de kurbanlık üç keçiyi aracının bagajında kesim yerine getirmesi dikkati çekti

11 Ağustos 2019 Pazar 12:48
Kurban Bayramı kutlanıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kaçan kurbanlık, sahiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu yakalandı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar belediyenin gösterdiği kurban kesim alanlarının yanı sıra hayvan satış yerlerinde kurbanlarını kesti.

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı'nda sahibinin elinden kaçan boğayı sahibiyle vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Boğanın üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar etrafa kaçıştı. Bu arada bir kişi, boğanın ipini tutarken yere düştü. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan boğa, sahibi tarafından kesildi.

- Aracının bagajında kesim yerine getirdi

Baştarla Mahallesi'nde bulunan hayvan satış ve kesim yerine gelen Selçuk Ataman, kurbanlık üç keçisini aracının bagajında getirdi.

Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, keçileri kendisinin ve ailesinin yetiştirdiğini belirterek, "Uzun süredir evimizde keçilere baktık. Biz kesmeye de kıyamadık. Başkasına ücreti karşılığında kesilmesini uygun gördük. Kasap bulamıyorsunuz. Mecbur kasaplara geliyorsunuz. Ben de aracın bagajında getirdim. Belediyenin tahsis etmiş olduğu yere geldik keçileri teslim ettim." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:48
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