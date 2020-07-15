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Ekonomi

Kurban bayramı ikramiyeleri yattı mı? | Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman 2020

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? Emekli vatandaşlara her sene ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye yatıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca emekli “Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatar?” , “2020 kurban bayramı ikramiyesi ne kadar?” , “Emekli maaşı farkı ne zaman yatar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman 2020” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:22:00 -
Kurban bayramı ikramiyeleri yattı mı? | Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman 2020

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kurban bayramı ikramiyelerinde. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman, nereye yatırılacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Kurban bayramı ikramiyeleri yattı mı? | Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi. 

Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Bu nedenle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında ayrıca bir zam yapılmayacak.

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