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Kurban Bayramı etkisiyle mutfak ürünlerinde satışlar katlandı

Kurban Bayramına sayılı günler kala kıyma makinesi, derin dondurucu, kahve makinesi ve buzdolabı poşeti satışları tırmanışa geçti- GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin:- “Özellikle bayram öncesinde derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi satışları yükselişe geçti. Yiyecekleri kolay muhafaza etmeyi sağlayan buzdolabı poşeti satışlarında 4 kat artış gözlemledik"- "İller bazında satışlar incelendiğinde, son 2 haftada derin dondurucu satışlarının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kıyma makinesi satışında ise İstanbul, Antalya ve İzmir en fazla talep gelen iller olarak öne çıktı"

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
Kurban Bayramı etkisiyle mutfak ürünlerinde satışlar katlandı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramına sayılı günler kala kıyma makinesi, derin dondurucu, kahve makinesi ve buzdolabı poşeti satışları tırmanışa geçti.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı yaklaşırken tüketiciler de hazırlıklara başladı. 26 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan GittiGidiyor’un satış verileri, tüketicilerin Kurban Bayramı döneminde kıyma makinesi, derin dondurucu, buzdolabı poşeti ve kahve makinesine gösterdiği yoğun talebi ortaya koydu.

Platformun verilerine göre 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla buzdolabı poşeti satışlarında 4 katlık bir artış yaşanırken, kahve makinesi satışı yüzde 60 yükseldi. Aynı dönemde gıda ürünlerini her mevsim taze tutan derin dondurucu satışı yüzde 25, kıyma makinesi satışı ise yüzde 20 arttı.


- Derin dondurucuya bin 400 TL, kıyma makinesine 500 TL bütçe ayrıldı


Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, Kurban Bayramı için tüketicilerin mutfak hazırlığına birkaç hafta öncesinden başladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle bayram öncesinde derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi satışları yükselişe geçti. Yiyecekleri kolay muhafaza etmeyi sağlayan buzdolabı poşeti satışlarında 4 kat artış gözlemledik. İller bazında satışlar incelendiğinde, son 2 haftada derin dondurucu satışlarının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kıyma makinesi satışında ise İstanbul, Antalya ve İzmir en fazla talep gelen iller olarak öne çıktı."

Elçin, ayrıca kullanıcıların derin dondurucuya ortalama bin 400 TL, kıyma makinesine 500 TL, kahve makinesine ise 300 TL bütçe ayırdığını bildirdi.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
  1. Kurban Bayramı

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