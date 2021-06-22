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Ekonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Ekonomi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Emeklilere her yıl 2 kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı kapsamında verilmişti. Kurban Bayramı’na sayılı günlerde kala ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:47:00 -
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emekli vatandaş "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" soruların yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

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