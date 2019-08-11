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Kurban bayramı, Başkent’te çoşkuyla karşılandı

Kurban bayramı, Başkent’te sevinçle karşılandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:40
Kurban bayramı, Başkent’te çoşkuyla karşılandı

Kurban bayramı, Başkent’te sevinçle karşılandı. Ankaralı vatandaşlar bayram namazı için camilere koştu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm camilerde okunan bayram namazı hutbesini vatandaşlar dikkatle dinledi.


Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, Başkent Ankara’da güne bayram namazıyla başladı. Kurban Bayramı için 7’den 70’e birçok vatandaş camilere akın ederken, Kocatepe Camii de her bayramda olduğu gibi yine vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği cami oldu. Endonezya, Somali, Yemen, Libya, Gana, Nijerya, Afganistan gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları da Kocatepe Camii’ni tercih etti. Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından camide bayramlaşma başladı.


Birçok vatandaş birbiriyle bayramlaşırken, çiçekçi ve simitçiler cami bahçesinin dışında yerini aldı. Cami girişi adeta çiçek bahçesine döndü. Vatandaşlar namazın ardından çiçekçilere yoğun ilgi gösterdi. Yetişkinler ve minikler sevdikleri için çiçek aldı. Kocatepe Camisinin çevresini mesken tutan simitçiler de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Namazı kılan bazı vatandaşlar cami avlusunda fotoğraf çektirdi.


Bayram namazını Kocatepe Camii’nde kılan vatandaşlar Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmek istediklerini dile getirdi. Bayramda, ailelerini ziyaret edeceklerini belirten vatandaşlar Kurban Bayramı’nın tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni etti.


Somalili Abdiwahab Isak Hassan ise Trabzon’da öğrenci olduğunu Somaliden ‘geldiğini belirterek, “Ankara’da akrabalarım var. Akrabalarım ile bayramlaştım. Aileme de uzak kaldığım için şuan buradan onların da Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm İslam Aleminin Bayramını tebrik ediyorum” dedi.


Endonezya’dan gelen bir grup ise bayram namazlarını Kocatepe Camii’nde kılarak kendi aralarında bayramlarını tebrik etti. Ailelerinden uzak olduklarını, daha sonra görüntülü konuşarak onlarında bayramlarını tebrik edeceklerini ve Ankara’da öğrenci olduklarını belirten gençler, tüm İslam Aleminin bayramını kutlayarak “Herkesin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:40
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