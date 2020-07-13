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Yaşam

Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramının hangi güne denk geldiği, bayramın uzatılıp uzatılmayacağı gibi konular araştırılıyor. Peki ama Kurban bayramı hangi gün? Bayram 9 güne bağlanacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:07:00 -
Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 

  • Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz Cuma,
  • Kurban Bayramının 2. günü 1 Ağustos Cumartesi,
  • Kurban Bayramının 3. günü 2 Ağustos Pazar,
  • Kurban Bayramının 4. günü 3 Ağustos Pazartesi günü olacak.

Kurban Bayramının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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