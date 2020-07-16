Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. 17 Temmuz itibariyle ikramiyeler hesaplarda olacak. Bu tarihten itibaren paranızı çekebilirsiniz. Ödemeler emekli vatandaşlar için 1000 lira ve emeklilerin dul ve yetimlerine ise hisseleri oranında verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Bayram İkramiyesi kimlere verilecek?

Emeklilerin bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek kişiler şu şekildedir: Emekli vatandaşlar, Şehit yakınları ve gaziler, Ölüm aylığı alan kişiler, Malullük aylığı alan er ve erbaşlar, Şeref aylığı alanlar, Geçici köy koruyucuları, Savaş gazileri, Şampiyon sporcular, Terörden zarar gördükleri için aylık bağlanan siviller.