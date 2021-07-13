Kurban alırken, keserken ve dağıtırken ibadette olduğunuzu unutmayın İbadeti ibadet gibi yapalım!

Yüce Allah’a teslimiyetin ve şükrün en büyük göstergelerinden olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, STK temsilcileri Yeni Akit aracılığı ile vatandaşları uyardı.

Yüce Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’de; ‘Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır…’ buyurduğunu hatırlatan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Yine Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.S) şöyle buyuruyor: ‘Âdemoğlu Kurban Bayramı günü Allah’a kurban kesmekten daha sevimli gelen bir amel işleyemez.’ Kurban, bizi Allah’a yakınlaştıran ibadetlerden biridir. Kurban; Allah’a itaatin, teslimiyetin ve sadakatin göstergesidir. Gerektiğinde her şeyimizi Allah yolunda feda etmenin ifadesidir. Kurban; aynı zamanda paylaşmadır. Kimsesizleri görmektir. Onlara dokunabilmektir. İhtiyaç sahiplerini mutlu edebilmektir. Cimrilikten vazgeçmektir. Kardeşliğin simgesidir, müminler arasında güçlü bir bağdır.”

Kurbanı istismar eden kişi ve gruplara fırsat vermeyin

“Uzağı yakın etmektir. Kurban alırken, keserken, dağıtımını yaparken, sakatatlarını değerlendirirken ve temizliğe dikkat ederken ibadet ettiğimiz unutulmamalıdır. Bunun için, başta kurban derileri olmak üzere, bütün parçaları gerektiği gibi değerlendirilmelidir. Hem kurban etleri, hem de deri ve sakatatları usulüne uygun korunmalıdır. Aynı zamanda, kurbanı istismar eden kişi ve gruplara da fırsat verilmemelidir. Kurban alım-satım ve kesimleri ehil kişi ve kurumlara verilmelidir. Kısaca ibadeti ibadet gibi yapalım” dedi.

Kurbanın her hangi bir parçasından menfaat elde edilemez

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise şu uyarılarda bulundu: “İslam dininin sosyal yönünü sistemleştiren ibadetlerden birisi olan kurban ibadeti; gönülleri yaklaştıran, uzakları yakınlaştıran, paylaşımı gerçekleştiren fiili bir ibadettir. Filhakika kurban olmaya müsait hayvanların kesilmesindeki maksat; günahlarımız karşılığına İbrahim (as)’ın sünnetinin icrası, gönülleri birbirine yakınlaştırmanın aracısı ve Allah Teala’nın rızasını kazanmanın vesilesidir. Ancak, ibadet niyetiyle kesilen hayvanların ne eti, ne de derisi ve tüyü Allah’a ulaşmayacaktır. Bilakis bahse konu ibadetle yüce Halikimize ulaşacak olan samimiyetimizdir. Bu nedenle, kurban ibadeti niyetiyle kesilen hayvanların etini, yününü ve derisini hak uğrunda değerlendirmek en büyük hedefimiz olmalıdır. Zira kurban niyetiyle kesilen hayvanların derisinden ve diğer uzuvlarından menfaat elde etmek, mezkur ibadetin manevi kazancını elimizden almış olacaktır. Dolayısıyla dini bir ibadet olan kurban ibadetinin de maksadına uygun olarak ifa edilmesi gerekir.”