Bir hadisi şerifte efendimiz, "Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” demiştir. | Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15

Kur'an-ı Kerim öğrenmek son derece önemli. Ancak yalnızca Kur'anı-ı Kerim okumak değil onun mealini, tefsiri de okumak, ilim yolunda ilerlemek son derece kıymetlidir. Yüce kitabımızın Türkçe meali ve tefsirini okumak isteyenler ise Kur'ân-ı mecid hakkında araştırma yapıyor. Kur'ân-ı mecid nedir?

Meal nedir?

Meal kelimesinin sözlük anlamı mefhum ve anlamdır. Arapça bilmeyen toplumların Kuran'ı Kerimdeki emir ve yasakları bilmeleri için, ayetlerin diğer dillere tercüme edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu ihtiyaç doğrultusunda meal ilmi gelişmiş 9. yüzyıldan itibaren Kuran Türkçeye ve diğer doğu dillerine çevrilmeye başlanmıştır. 15. yüzyıla gelene kadar ''satır arası'' olarak adlandırılan mealler Orta Asya'da yayılmıştır. Bu meal yönteminde ayetlerin üstüne Türkçe karşılıkları yazılmıştır.

Tefsir nedir?

Tefsir, İslam dini terimidir. 'el-Fesr' masdarından tef'il babında yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir kelimedir. Eş değer bir kelime "te'vil"dir. Kur'an ayetlerinin açıklanmasına dair dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir.

Kurani Mecid nedir? Kurani Mecid kim tarafındah hazırlanmıştır?

Hicri 15. Asrın Müceddidi, Şeyhü'l İslâm İsmail Efendi (İsmail Ağa) Camii Şerîfi Em. İmâm-Hatibi Mahmud Ustaosmanoğlu riyasetinde, ilmî bir hey'et tarafından hazırlanmış, Kur'an-ı Azim-uşşân'ın yüce meâlinden ibâret bir eserdir.

Bu eserin diğer meâllerden farklı olarak tefsirli (açıklamalı) olmasıdır. Zîra; gerekli parantez içi açıklamalar ve dipnotlar verilmeksizin yapılan meallerde hataya düşmemek, yanlış anlamamak mümkün değildir. Bunun temel sebebi ise Kur'an-ı Kerimin Mûciz, Arapça lisanının takdir ve hazifler üzere kurulan edebî bir lugât oluşudur.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde dünyaya gelmiştir.

0 yaşındayken, babası köy imamı Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşıkkutlu’dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Abdülvehhab Efendi’den Arapça okudu. Hacı Dursun Feyzi Güven’den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı ve köyünde ders vermeye başladı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi. Aynı sempozyumda dünyanın farklı ülkelerinden gelen İslâm âlimleri tarafından "Asrın Müceddidi" ilan edildi.

Uzun yıllar boyunca yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden Ustaosmanoğlu, 5 Haziran 2022 tarihinde enfeksiyona bağlı rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 23 Haziran 2022'de, 95 yaşında hayatını kaybetti. 24 Haziran'da Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.