Kur'an'a saldırıları protesto için çağrı: Yarın herkes Taksim'e
Kuran Fedaileri Platformu yarın (30 Temmuz) Taksim Tünel'de Kur'an'a yönelik saldırıları protesto edecek.
Özellikle İsveç'te son zamanlarda artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar İstanbul'da Müslümanlar tarafından protesto edilecek.
Kuran Fedaileri Platformu tarafından yarın (30 Temmuz) Taksim'de düzenlenecek olan etkinlik saat 18:00'da başlayacak.
Taksim Tünel'de başlayacak olan program, İsveç Konsolosluğu'na yürüyüş ile devam edecek.
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