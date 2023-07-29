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Yerel Kur'an'a saldırıları protesto için çağrı: Yarın herkes Taksim'e
Yerel

Kur'an'a saldırıları protesto için çağrı: Yarın herkes Taksim'e

Yeniakit Publisher
2023-07-29 14:52:00 -
Kur'an'a saldırıları protesto için çağrı: Yarın herkes Taksim'e

Kuran Fedaileri Platformu yarın (30 Temmuz) Taksim Tünel'de Kur'an'a yönelik saldırıları protesto edecek.

Özellikle İsveç'te son zamanlarda artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar İstanbul'da Müslümanlar tarafından protesto edilecek.

Kuran Fedaileri Platformu tarafından yarın (30 Temmuz) Taksim'de düzenlenecek olan etkinlik saat 18:00'da başlayacak.

Taksim Tünel'de başlayacak olan program, İsveç Konsolosluğu'na yürüyüş ile devam edecek.

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