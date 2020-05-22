Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında yaptığı ayni ve nakdi hizmetlerle örnek olan Kur’an’a Hizmet Derneği, Ramazan öncesinde ve Ramazan ayı süresince yaptığı yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Dernek, Ramazan ayı içerisinde yaptığı yardım programlarını, Konak ilçesi Agora semtinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere nakit ve gıda yardımında bulunarak noktaladı.

Kur’an’a Hizmet Derneği, Ramazan yardımlarını noktaladı. Dernek son olarak Konak ilçesi Agora semtinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere nakit ve gıda yardımında bulundu. Programda derneği temsilen Başkan Bünyamin Ertekin ve dernek üyeleri Erkan Karagöz ve Ahmet Patır da hazır bulundu. Başkan Ertekin, “Ramazan ayı; dostluğu ve kardeşliği pekiştiren, kulluk bilincini geliştiren, dayanışmayı artıran, hüznü, sevgiyi, kardeşliği, yokluğu ve yoksulluğu paylaşmamızı sağlayan bir aydır. Yaptığımız faaliyetler ile Ramazan’ın ruhunu, birlik ve beraberlik vurgusunu paylaşalım istedik. Dernek olarak yılın belirli dönemlerinde ve özellikle her Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıyoruz. Bu yıl Covid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında yapmayı planladığımız yardım çalışmasını öne çekip ’evde kal’ çağrılarına kulak verdik. Evlerinde kalan ve özellikle gündelik işlerle geçimini sağlayan ancak salgın nedeni ile çalışamayan vatandaşlara erzak yardımları yaparak başladık. Devamında da Ramazan boyunca fitre, zekât olarak nakdi yardımlar ile beraber, bağışlanan adak kurbanlarını ve gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca korona virüs salgının başladığı ilk günlerden bugüne kadar, canla başla virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek niyeti ile 20 bin adet pet suyu farklı farklı zamanlarda yetkililere teslim ettik. ’Halka hizmet; hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek ekip arkadaşlarımızla beraber, dar gelirli ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.