Kur'an yakmaya çalışan haysiyetsize tüm Müslümanlar adına uçan tekme!
Hollanda'da polis gözetimindeki yüce Kur'an'ı yakma haysiyetsizliğine müdahale Müslümanlardan geldi.
Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Hollanda'da polis gözetiminde yüce kitabımız Kur'an'ı yakmak istedi.
Kur'an yakma haysiyetsizliğine müdahale eylemin gerçekleşeceği alanda buluşan Müslümanlardan geldi.
Edwin Wagensveld, elindeki çakmağı ateşleyip yüce Kur'an'ı yakmaya çalışırken beklemediği bir tekme yedi.
Yüce Kur'an'ı yakan haysiyetsizleri koruyan Hollanda polisi Müslümanlara saldırdı.
Arbedede 3 kişi yaralanırken o anlar kamerayla kaydedildi.
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