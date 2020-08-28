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Dünya Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye soğuk duş
Dünya

Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye soğuk duş

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan'a iki sene İsveç'e giriş yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:13:00 -
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye soğuk duş

İsveç-Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan'a iki sene İsveç'e giriş yasaklandı. Paludan bugün Malmö'ye giriş yapmaya çalıştı ama sınırdan geri döndürüldü.

İsveç Farklı Renkler Partisi lideri Mikail Yüksel, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park ve Paludan'ın iki haftadır Malmö'de Müslümanları kışkırtma amacıyla birçok girişimde bulunduğunu bildirdi.

Kur'an yakmak için polisten izin istedi

Irkçı Paludan'ın Müslümanların cuma namazı kılacağı sırada cami önünde Kur'an yakmak için polisten müsade istediğini belirten Mikail Yüksel, polisin ise buna güvenlik gerekçesiyle izin vermediğini belirtti. Ardından ırkçı siyasetçinin Malmö'nün başka bir yerinde Kur'an yakmak için ikinci izni istediğini, buna da müsade edilmeyince İsveçli aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park'ın durumu Malmö İdari Mahkemesine götürdüğünü, mahkemenin de polisin kararını haklı bulduğunu aktardı.

İki yıl giriş yasağı

Provokasyonun bununla da kalmadığını bildiren Yüksel, ardından Rasmus Paludan'ın Malmö'ye gelerek izinsiz gösteri yapma girişiminde bulunduğunu, Malmö sınır polisinin bu provokasyona da müsade etmedğini, Paludan'ı sınır dışı ederken iki yıl da İsveç'e girmesini yasakladığını duyurdu.

Provokasyonu engellemek için yoğun çaba sarf ettiler

Teşekkürlerini İsveç polisi ve sivil toplum kuruluşlarına ileten Türk asıllı politikacı Mikail Yüksel, iki haftalık süreçte İsveçli ve Müslüman STK'ların, Kur'an yakma provokasyonunu önlemek için yoğun çaba harcadığını, özellikle sosyal medyada imza kampanyası başlatarak yetkililerin dikkatini çektiğini ifade etti.

Ayrıca Malmö'de aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyesi üç şahsın, Rosengard bölgesinde Kur'an-ı Kerim'i yakarak sosyal medya hesaplarından yayınladığı, olaydan haberdar olan polisin müdahale ederek söz konusu kişileri olay yerinden uzaklaştırdığı bildirilidi.

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