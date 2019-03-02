Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu

Yakın tarihimizin nasıl olacağını belirlemek için önce bizim kendimizi toparlamamız gerekeceğine göre nereden başlayacağımızı da Kur’an ve Sünnet çizgimizden yola çıkarak belirleyebiliriz.

Ciltler dolusu kitap yazmak yerine satırlarda özetlenebilecek çalışma planımızın ana başlıkları şöyledir:

-Biz, mü’min kimliğimizle yaptığımız işin Allah rızası için ve O’nu kastederek yani ihlas ile yapılmasında muhayyer değiliz. İmanımız bize, ihlası ve Allah korkusunu esas almayı emreder. *Dünyaya karşı zahit olmaya mecburuz. Bu zahitliğimiz, dünyanın elimizde bulunmaması değildir. Dünya, elimizde bulunsun ama tenezzülsüz olalım. Dünya nimetlerini, kalplerimize yerleştirdiğimiz putlar durumunda tutarken ahiret temennimiz yüzeysel kalmaktadır. *Cihada karşı bir alternatifimiz yoktur. Bütün çeşitleri ile cihat eden bir nesil olmaya mecburuz. *Sabır ve sebat en önemli silahımızdır.

-Kutuplu bir dünyada yaşamayı benimsemeye de mecburuz. Allah Teâlâ mü’min olanlar ve olmayanlar ayrımı yaparken Allah için yaşayanların şu veya bu isimle bu ayrımı kaldırıp insanlık çatısı gibi geçerliliği uzun menzilli olmayan çatılarda şartsız bir şekilde bulunmayı kabul etmek çelişkidir. Bu çelişki varken de Allah’ın yardımı gelmeyecektir.

-Bütün bunların yanında mutedil olmamız da gerekmektedir. İtidalli olmak şarttır. Geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi, cenazeyi cenaze, düğünü düğün olarak yapmak şiarımız olmalıdır. Bir tarafa meyledip kalmak, geleceğin iyilerinden olmanın önünde bir manidir.

-Çıkış yolumuzun ihlas, züht, cihat, sabır, tarafgirlik ve itidalden geçtiğini özetle beyan edebiliriz.