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Aktüel Kur’an kursundaki miniklerden depremzede çocuklara destek
Aktüel

Kur’an kursundaki miniklerden depremzede çocuklara destek

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:23:00 -
Kur’an kursundaki miniklerden depremzede çocuklara destek

Muş’un Bulanık İlçe Müftülüğüne bağlı İmam-ı Şafii 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları oyuncakları depremzede çocuklara hediye etti.

Çocukların kendi kumbaralarından aldıkları harçlıklarla oyuncak aldıklarını ve bu oyuncakları kendi akranlarına hediye ettiklerini belirten İmam-ı Şafii Kur’an Kursu öğreticisi Canan Aydın, “Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir’ buyuruyor Rabbimiz. Sizler de Rabbimizin bu emrine mazhar oldunuz. Sizleri yetiştiren başta anne ve babanız olmak üzere öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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