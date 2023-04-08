Kur’an kursundaki miniklerden depremzede çocuklara destek

Çocukların kendi kumbaralarından aldıkları harçlıklarla oyuncak aldıklarını ve bu oyuncakları kendi akranlarına hediye ettiklerini belirten İmam-ı Şafii Kur’an Kursu öğreticisi Canan Aydın, “Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir’ buyuruyor Rabbimiz. Sizler de Rabbimizin bu emrine mazhar oldunuz. Sizleri yetiştiren başta anne ve babanız olmak üzere öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.