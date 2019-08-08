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Kur’an Kursu Öğrencileri Ödüllendirildi

Hacılar’da Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler, bisiklet, tablet, bilgisayar ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:45
Kur’an Kursu Öğrencileri Ödüllendirildi

Hacılar’da Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler, bisiklet, tablet, bilgisayar ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


Hacılar Muhittin Tatar Cami Yaz Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek ve velilerin katıldığı programda çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


İstiklal Marşının okunması, öğrenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve slayt gösteriminin ardından programın açılış konuşmasını yapan Muhittin Tatar Cami İmam Hatibi Nazmi Yüksel, “17 Haziran’da başlayan 8 haftalık yaz Kuran kursumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kursumuzu 78 öğrenci ile kapatıyoruz. Bu 78 öğrenciden 60 tanesi Kur’an-ı Kerim’i okuma başarısı göstermiştir. Uzaktan ve yakından çocuklarını bize emanet eden velilerime çok teşekkür ediyorum. Bu merasimdeki ödüllerimizle bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum." dedi.


İlçe Müftüsü Mehmet Özbek ise yaptığı konuşmada “Eğitim bir gönül işidir. Zorlamayla, dayatmayla olmuyor. Hakikaten Nazmi Hocam ve ona destek olan Yusuf Çavdar hocam çok büyük bir gayret sarf ettiler. Diğer yanda genç arkadaşlarımız fahri olarak yani öyle bizden herhangi bir ücret almadan devam ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.


Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Biz hep şunu dedik. Yerel yönetimler olarak yollar yapılır, parklar yapılır, binalar yapılır ama manevi anlamda neler yapılabilir, bunlar için çalışıyoruz.Bugün burada bir taraftan yerli, bir taraftan milli, bir taraftan da en önemlisi dini anlamda neler verilebilir, neler yapılabilir noktasında çok güzel hizmetlerin olduğunu gördük. Yavrularımız da inşallah burada öğrendiklerini sadece Kur’an-ı Kerim’i tabi ki okumakla kalmayacaklar. Hayatlarında uygulayacaklar ve Nazmi Hocamın bahsettiği gibi adab-ı muaşeret ve ahlakla ilgili noktada çok güzel eğitim verdiklerini biliyorum. İnşallah burada öğrendiklerini ömür boyu hayatlarında da uygularlar. Rabbim yollarını bahtlarını açık etsin. İlçemize, ilimize, ülkemize güzel hizmetler yapmayı onlara nasip eylesin. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Kur’an Kursu’nu tamamlayan öğrencilere, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Müftü Mehmet Özbek tarafından bisiklet, tablet bilgisayar ve çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:45
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