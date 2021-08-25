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Gündem Kur’an karşıtı CHP asla uslanmıyor
Gündem

Kur’an karşıtı CHP asla uslanmıyor

Müslüman ülkede, “Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir” diyerek TBMM’nin kütüphanesinde Kur’an-ı Kerim bulunmasına ve okunmasına tahammül edemeyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’ya tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 10:50:00 -
Kur’an karşıtı CHP asla uslanmıyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Akit’e konuşan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, şunları dile getirdi: “Bugün ABD’de Başkanlık değişimi yapılırken göreve gelen kişi kutsal kitaplarına el basarak yemin ediyor. Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde ise bu yapılmıyor aksine bir de Kur’an-ı Kerim’in Meclis’te olup olmaması tartışılıyor. CHP bu konuları kaşımakla yanlış yapıyor. Kendi geleceği ile oynuyor. CHP artık aziz Türk milletinin dini değerlerine saygısı olmayana saygı göstermediğini bilmelidir. Meclisimizde Kuran-ı Kerim’e dokunulması neyi zora sokar, hangi yönde zarar verir?” Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, şunları söyledi: “Mustafa Kemal, Meclisi Kur’an, dualar okutarak açmıştır. Ancak bunlar İslam düşmanıdır. İnanç değeri üzerinden saldırı yapanlardır. Ancak bu zihniyetteki insanlar emellerine ulaşamayacaklar.”
Yeni Akit Gazetesi

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